الرئيس السيسى يهنئ نظيره التونسى بحلول عيد الفطر المبارك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، حيث توجه الرئيس بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الأمن والاستقرار.

وقد أعرب الرئيس التونسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه السيد الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها دوام الأمان والتقدم.