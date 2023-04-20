الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب عثر عليها طافية بنهر النيل في الصف

جثة شاب غريق
جثة شاب غريق

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب عثر عليه طافية بنهر النيل في الصف للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن الشاب عثر عليه بنهر النيل مجهول الهوية يرتدي ملابسه كاملة، وتم انتشال الجثة، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في نهر النيل بالصف، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شاب تم انتشالها ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحُرير محضر بالواقعة، وتجرى الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

الجيزة انتداب الطب الشرعي شاب نهر النيل الصف

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