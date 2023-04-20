الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن للتهنئة بعيد الفطر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر قيادة وشعبًا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه جلالة الملك الأردني، متمنيًا للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

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