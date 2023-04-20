الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الرئيس السيسى يهنئ ملك البحرين بعيد الفطر المبارك

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي توجه بالتهنئة للملك خليفة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

من جهته؛ أعرب العاهل البحريني عن خالص تقديره للرئيس على تهنئته الكريمة، متمنياً جلالته لمصر، قيادةً وشعباً، كل الخير  والازدهار.

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