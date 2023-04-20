الخميس 20 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

درع وسيف.. «عملية معقدة» لإجلاء الجنود المصريين من السودان (إنفوجراف)

جريدة الدستور

يتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، كل تفاصيل إجلاء الجنود المصريين من السودان، وضمان سلامتهم ووصولهم إلى أرض الوطن.

متابعة لحظية من الرئيس السيسى.. كل شىء عن إخلاء القوات المصرية من السودان

3 طائرات عسكرية تهبط فى السودان لإخلاء القوات المصرية

وانتهت أكثر العمليات دقة وتعقيدًا بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية، وتنسيق متكامل بين القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة، فور اشتعال المواجهات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.

وصول الدفعة الثانية لمقر الملحقية العسكرية 

ونجح التنسيق المصري الإماراتي، والوساطة مع ميليشيا الدعم السريع، حيث انتهت أزمة احتجاز الجنود المصريين بمطار مروى السوداني، ووصول الدفعة الثانية لمقر الملحقية العسكرية المصرية بالعاصمة السودانية "الخرطوم".  

الخارجية: نجاح جهود تأمين سلامة باقى الجنود المصريين فى السودان بالتعاون مع الإمارات

ووصلت الطائرات المصرية لقاعدة "دنقلة" السودانية وأخلت الجنود بتنسيق بين القوات المسلحة وجهاز المخابرات.

الجنود المصريين السودان السيسي القوات المسلحة المخابرات

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