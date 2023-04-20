تنسيق متكامل بين القوات المسلحة والمخابرات العامة لإخلاء الجنود من السودان

نجحت جهود التنسيق بين القوات المسلحة المصرية وجهاز المخابرات العامة، وذلك بهدف إجراء عملية إخلاء آمنة وناجحة للقوات المصرية الموجودة في السودان وضمان عدم تعرضهم لأي خطر أو تهديد.

وأعلن العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، عن إخلاء القوات المصرية الموجودة في السودان عبر ثلاث رحلات إلى القاهرة، فيما نُقِلت آخر مجموعة إلى سفارتنا في الخرطوم تمهيدًا لإخلائها فور استقرار الأوضاع وتوافر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم إلى أرض الوطن.

وصرّح المتحدث العسكري عبر صفحته على فيسبوك، الخميس، باتخاذ كل إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط 3 طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية، في أحد المطارات بالأراضي السودانية، أمس الأربعاء؛ لتنفيذ مهمة إخلاء القوات المصرية في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضي السودانية عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية في القاهرة.

وصباح الخميس، جرى التنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان لتأمين وصول بقية عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر السفارة المصرية في الخرطوم، تمهيدًا لإجراءات إخلائهم من الأراضي السودانية فور استقرار الأوضاع وتوفَّر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن.

وأكدت القوات المسلحة صحة وسلامة جميع العناصر المصرية التي وصلت إلى أرض الوطن، وكذا الموجودة في السفارة المصرية بالخرطوم.

وجاءت هذه التطورات بمتابعة حثيثة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل ما يتعلّق بإخلاء القوات المصرية من السودان وضمان سلامتهم ووصولهم جميعًا إلى أرض الوطن.

ونجحت هذه الجهود بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية وتنسيق متكامل بين القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة.