الخميس 20 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم 20 أبريل 2023 لمواليد الأبراج المائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 20 أبريل 2023، لمواليد الأبراج المائية.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

يشار إلى الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية أو ممارسة الروتين وسيثبت أنه مفيد. يتم رؤية مكاسب قوية لأولئك الذين يلعبون الأسهم أو ينغمسون في المراهنة، قد تشعر بالإهمال والتجاهل من قبل الأشخاص المهمين في مجال العمل. 

ومن المرجح أن تمارس ربات البيوت مبادرتهن في إحداث بعض التغييرات. لا يمكن استبعاد رحلة خارج المدينة بالنسبة للبعض. 

ومن المحتمل أن يحصل بعضكم على عقارات على شكل قطعة أرض أو شقة.  

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر)

ستحتاج إلى تخفيف مشاكل الشخص الذي يظل منخفضًا وسريع الانفعال. لا تبدو محاولات تحسين وضعك المالي سهلة ، ولكن يجب عليك المحاولة. ستكون معرفتك المهنية وفطنتك التجارية مطلوبة كثيرًا في العمل. يمكن للأعمال المنزلية أن تثقل كاهل البعض ، لكنها ستكون مجرد مرحلة مؤقتة. عدم اليقين يمكن أن يلف عقول أولئك الذين يخططون للسفر إلى الخارج. تجنب الاستثمار في العقارات اليوم. 

التركيز على الحب: إن قضاء الوقت بمفردك مع الشريك لن يكون ممتعًا فحسب ، بل سيكون أكثر إشباعًا أيضًا.
برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)

من المرجح أن يتعافى هؤلاء المرضى تمامًا. سيجد الإنفاق الحكيم رصيدك المصرفي في حالة صحية. التعامل الحذق مع موقف في العمل سيمنع حدوث مضاعفات. يمكن للشباب تنظيم حفل في المنزل وإضفاء الحيوية على الجبهة المحلية. يمكن لأولئك الذين يقضون إجازة قضاء يومهم في مكان ممل. يمكن أن تكون الصفقة العقارية استثمارًا جيدًا. سوف يساعد فضولك في تعلم الحبال بسرعة على الصعيد الأكاديمي. 

التركيز على الحب: من المحتمل أن تكون فرص الارتباط عاطفياً مع شخص ما بالنسبة للبعض.

رقم الحظ: 6

لون الحظ: أبيض

برج العقرب برج الحوت عالمة الفلك جاكلين عقيقي لمواليد الأبراج المائية خبيرة الأبراج برج السرطان

الأكثر قراءة

متابعة لحظية من الرئيس السيسي.. كل شيء عن إخلاء القوات المصرية من السودان

موعد صلاه عيد الفطر 2023 بمختلف المحافظات

شهب القيثارة وحشد "الأخوات السبع".. ظواهر فلكية تُرى بالعين المجردة خلال عيد الفطر

نقابة التمريض تهنئ الرئيس السيسى والمصريين بعيد الفطر المبارك

محمود محيى الدين: مبادرات "COP 27" فرص واعدة لتمويل العمل المناخى فى إفريقيا

"الكبير أوي 7" يتصدر التريندات بعد ظهور أحمد مكي ومحمد سلام بشخصيتهما الحقيقة 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأهم من اعتقال 14 ألفًا

خالد عكاشة

الجانب الغائب فى متابعة المشهد السودانى

محمد المعتصم

نجوم الصف «الأجمل».. «١- ٢»

محمد رفعت

ماذا سنكتب عن رمضان 2023؟

خالد حريب

درس التصوير الخارجى فى مسلسلات رمضان

د هند جاد

لن تحكم قبور الماضى.. مستقبلنا

محاسن السنوسي

الليلة عيد.. علي الواحة سعيد

وائل لطفي

السادة المخرجون

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم «عقبة جبر» فى أريحا وتطلق غاز سام

سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل سوريا

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين.. وإصابة 6 فلسطينيين