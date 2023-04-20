حظك اليوم 20 أبريل 2023 لمواليد الأبراج المائية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 20 أبريل 2023، لمواليد الأبراج المائية.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

يشار إلى الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية أو ممارسة الروتين وسيثبت أنه مفيد. يتم رؤية مكاسب قوية لأولئك الذين يلعبون الأسهم أو ينغمسون في المراهنة، قد تشعر بالإهمال والتجاهل من قبل الأشخاص المهمين في مجال العمل.

ومن المرجح أن تمارس ربات البيوت مبادرتهن في إحداث بعض التغييرات. لا يمكن استبعاد رحلة خارج المدينة بالنسبة للبعض.

ومن المحتمل أن يحصل بعضكم على عقارات على شكل قطعة أرض أو شقة.

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر)

ستحتاج إلى تخفيف مشاكل الشخص الذي يظل منخفضًا وسريع الانفعال. لا تبدو محاولات تحسين وضعك المالي سهلة ، ولكن يجب عليك المحاولة. ستكون معرفتك المهنية وفطنتك التجارية مطلوبة كثيرًا في العمل. يمكن للأعمال المنزلية أن تثقل كاهل البعض ، لكنها ستكون مجرد مرحلة مؤقتة. عدم اليقين يمكن أن يلف عقول أولئك الذين يخططون للسفر إلى الخارج. تجنب الاستثمار في العقارات اليوم.

التركيز على الحب: إن قضاء الوقت بمفردك مع الشريك لن يكون ممتعًا فحسب ، بل سيكون أكثر إشباعًا أيضًا.

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)

من المرجح أن يتعافى هؤلاء المرضى تمامًا. سيجد الإنفاق الحكيم رصيدك المصرفي في حالة صحية. التعامل الحذق مع موقف في العمل سيمنع حدوث مضاعفات. يمكن للشباب تنظيم حفل في المنزل وإضفاء الحيوية على الجبهة المحلية. يمكن لأولئك الذين يقضون إجازة قضاء يومهم في مكان ممل. يمكن أن تكون الصفقة العقارية استثمارًا جيدًا. سوف يساعد فضولك في تعلم الحبال بسرعة على الصعيد الأكاديمي.

التركيز على الحب: من المحتمل أن تكون فرص الارتباط عاطفياً مع شخص ما بالنسبة للبعض.

رقم الحظ: 6

لون الحظ: أبيض