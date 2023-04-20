البحوث الفلكية: شهر رمضان يبدأ فى الشتاء من العام المقبل

قال الدكتور ياسر عبد الهادى أستاذ معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، إنه اعتباراً من العام المقبل 1445هـ (الموافقة لحلوله في عام 2024م) ولمدة 9 سنوات سيبدأ الشهر الكريم في فصل الشتاء.

وتابع أستاذ أبحاث الشمس:" صحيح أن السنتين الأوليين سيكون جزءٌ منه في فصل الربيع لكن السبع سنوات اللاحقة (من هذه السنوات التسع) سيكون كله في فصل الشتاء".

وأضاف: "بعد ذلك سيتسلم فصل الخريف المهمة في عام 2032م حيث ستنتقل بدايته إليه ليستمر فيه كذلك لمدة 9 سنوات".