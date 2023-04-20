الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أبو الغيط" يعقد اجتماعا مع "جوتيريش" و"فكى" و"بوريل" لبحث الوضع فى السودان

أبو الغيط
أبو الغيط

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه سيعقد بعد ظهر اليوم الخميس، اجتماعًا "عن بعد" مع كل من: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، لبحث الوضع في السودان، وضرورة وقف الحرب الدائرة بالبلاد.

وقال "أبو الغيط"، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بعد الظهر اجتمع عن بعد مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ‎موسى فكي، والممثل الأعلى الأوروبي ‎جوزيب بوريل لبحث الوضع في ‎السودان".

وأضاف "أبو الغيط": "عمل دولي إقليمي منسق لإيصال رسائل واضحة بضرورة وقف الحرب الدائرة في السودان فورًا".

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