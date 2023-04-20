وكالة "ناسا" تنفى سقوط قمر صناعى أمريكي فوق كييف

نفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، التقارير عن سقوط قمر صناعي أمريكي في السماء فوق كييف، مشيرة إلى أن هذه التقارير غير موثوقة، ولا يزال القمر الصناعي في المدار، وذلك وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، أن رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، سيرجي بوبكو، ربط وميض ساطع في السماء فوق العاصمة بسقوط قمر فضائي تابع لوكالة "ناسا" على الأرض.

وقال متحدث باسم "ناسا": "نحن نتتبع قمرًا صناعيًا تابعًا للوكالة يدعى (RHESSI) والذي لا يزال حاليًا في مداره".