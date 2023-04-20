الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تهدد الصحة العامة".. "الصحة" تحذر من ممارسات فى تناول المضادات الحيوية

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية

حذرت وزارة الصحة والسكان، من بعض الممارسات في تناول المضادات الحيوية، مشيرة إلى أن تلك الممارسات تهدد الصحة العامة. 

وقالت وزارة الصحة والسكان، في منور عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، إن استخدام مضادات الميكروبات بشكل غير سليم يؤدي إلى حدوث مقاومة للميكروبات مما يهدد الصحة العامة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام أي دواء، لافتة إلى أن ما لايقل عن نصف المضادات الحيوية يتم استخدامها بشكل غير صحيح.

وفي وقت سابق، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة على أتم استعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه ستكون هناك رقابة مكثفة على الأسواق.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أنه تم التأكيد على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بالمستشفيات، كما تم تجهيز عدد لا بأس به من سيارات الإسعاف، حفاظاً على أرواح المواطنين.

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