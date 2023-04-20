"الإفتاء" تعلن اليوم نتيجة استطلاع هلال شوال.. فى هذا الموعد

ينتظر المصريون مساء اليوم الخميس، الموافق 29 رمضان، بيان دار الافتاء المصرية، المعتد به رسميًا في ثبوت الهلال من عدمه، لإعلان موعد عيد الفطر المبارك.

وأعلنت دار الافتاء في وقت سابق، استطلاع هلال شهر شوال اليوم الخميس، الموافق 20 أبريل 2023، الـ29 من شهر رمضان 1444هـ.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك”، “انتظرونا بإذن الله تعالى بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا في بث مباشر لإعلان نتيجة استطلاع هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر المبارك”.

وإذا ثبت هلال شهر شوال، فلن تُصلى صلاة التراويح، وإذا لم يثبت الهلال فيصبح يوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان.