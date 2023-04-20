الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شخص لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالقاهرة

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام – هاتف محمول، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخص تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

حيث تم ضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية حال استقلاله سيارة "أجرة" وترجله منها قبل الوصول لمحطة تحصيل الرسوم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم أقر بواقعة الضبط وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد الإتجار والهاتف المحمولة للتواصل مع عملائه والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس شخص الاتجار المواد المخدرة مخدر الحشيش تحريات

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