حبس تاجر مخدرات ضُبط بحوزته هيروين وبندقية آلية بالخانكة

قررت جهات التحقيق حبس أحد العناصر الإجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبط كمية من مخدر الهيروين وبندقية آلية بحوزته، وطالبت بتحليل عينة من المواد المخدرة المضبوطة داخل المعمل الكيميائي لفحصلها وإعداد تقرير عنها.

البداية كانت عندما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغا ماليا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.