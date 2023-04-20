العثور على جثة شخص طافية بمياه النيل فى مصر القديمة

شهدت منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، حالة من الحزن عقب ظهور جثة شاب في العقد الثالث من عمره طافية على سطح النيل، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة القسم، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة من انتشال جثة غريق من نهر النيل بمصر القديمة.

وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشاب في العقد الثالث من عمره، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.