أمن الجيزة يكثف جهوده لضبط المتهم بقتل شخص وإصابة آخر أعلى دائرى الوراق

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهم الهارب بقتل شخص وإصابة آخر بوابل من الرصاص بالاشتراك مع آخرين أعلى طريق دائري الوراق.

وكان قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارا من أحد المستشفيات بوصول (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة) أحدهما متوفى والآخر مصاب "، وذلك إثر إصابتهما بطلقات خرطوش، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفي.

وبالتقابل مع نجل المتوفى أكد وجود خلافات مالية بين طرف أول (والده "المتوفى" والمصاب) وطرف ثانى (أحد الأشخاص)، وقيامهما على إثرها باحتجاز أحد الصبية التابعين للطرف الثانى، حتى يتمكنا من استرداد المبلغ المالى

وبالاتفاق على التقابل لتسليم الصبى واستلام المبلغ المالى بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة حضر الطرف الثانى مستقلًا دراجة نارية ، وبصحبته آخران وبحوزتهم بندقية خرطوش وقاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاههما مما أسفر عن وفاة والده وإصابة الآخر وقاموا بإنزال الصبى وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات تم تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص- مقيمين بدائرة القسم) وتبين اختباؤهم لدى (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبط اثنين منهم وبحوزتهما (بندقية خرطوش- 3 فرد خرطوش- عدد من طلقات لذات العيار- كمية من مخدر الآيس- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.