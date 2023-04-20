حتى آخر رمضان تبحث الأمهات عن وصفات سريعة للسحور، حتى تجهز لأسرتها طعام متنوع بعيدًا عن التقليدية، وتعرض الدستور في التقرير التالي وصفات سريعة للسحور اليوم التاسع والعشرين من رمضان.

بان كيك البطاطس .. وصفات سريعة للسحور

من وصفات سريعة للسحور تستطيع الأمهات تجهيزهي في وقت سريع هو بان كيك البطاطس بالجبن ، والمقادير:

- البطاطس : 4 حبات (مقشرة ومبشورة).

- البيض : 1 حبة.

- دقيق : 2 ملعقة كبيرة.

- البصل : 2 ملعقة كبيرة (مبشور).

- النشاء : ملعقة كبيرة.

- ملح : رشّة.

- فلفل أسود : رشّة.

- بابريكا : رشّة.

- زيت الذرة : حسب الحاجة.

- جبن كريمي : حسب الحاجة.

طريقة التحضير

اخلطي البيض، والدقيق، والفلفل، والبابريكا، مع بعضهم حتى يتجانسو.

في وعاء عميق، ضعي البطاطس المبشورة، والبصل المبشور، وانقعيهم في ماء بارد لمدة 30 دقيقة.

بعد نصف ساعة صفي البطاطس والبصل جيداً.

أضيفي عليهم الملح واتركيهم جانباً.

أعيدي عصرهم وتصفيتهم بعد فترة حتى يصبحا جافيين تماماً.

رشي عليهم ملعقة نشا واخلطيهم كلهم معاً.

اخلطي خليط البطاطس مع خليط الدقيق حتى تمام التجانس.

اصنعي أقراص البان كيك من الخليط.

حمّي الزيت على النار، واقلي البان كيك، وحمري كلا الوجهين حتى تمام النضج أو التحول للون الذهبي، وقدميه مع الجبن الكريمي بحسب الرغبة.

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المقادير

- مقادير العجينة:

طحين : 3 أكواب.

الماء : كوب.

ملح : ملعقة صغيرة.

الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة.

- مقادير الحشوة:

بقدونس : نصف ضمة (مفروم).

الكراث : نصف ضمة (مفروم).

البيض : 4 حبات.

طماطم : 2 حبة (كبيرة الحجم ومفرومة).

البصل الأخضر: 4 عود (مفروم).

بهارات : ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

اعجني الطحين مع الماء والملح جيداً.

أضيفي الزيت إلى الخليط واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة، ثم غطيها وضعيها في غرفة دافئة حوالي 30 دقيقة.

لتحضير الحشوة: ضعي الكراث والبقدونس والطماطم والبصل الأخضر وقلّبي، ثم أضيفي البيض إلى المكونات وحركي جيداً.

قومي بتقسيم العجينة إلى عدة أقسام وافرديها على سطح ناعم حتى تصبح رقيقة جداً.

ضعي عليها الحشوة ومن ثم قومي بتطبيق العجينة عليها حتى تصبح مربعاً مغلقاً، كرري العملية حتى نفاذ كمية العجين.

سخني مقلاة على النار، وضعي المطبق عليها حتى يحمر لونه ثم اقلبيه على الجانب الآخر، ثم قدميه.