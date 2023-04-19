كريم عبدالعزيز يتصدر برومو مسلسل الحشاشين: "أنا صاحب مفتاح الجنة" (فيديو)

أعلن المنتج تامر مرسي، عن مشاركة مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، في الماراثون الرمضاني لعام 2024.

ونشر تامر مرسي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، البرومو التشويقي لمسلسل الحشاشين، وعلق عليه قائلًا: "رمضان 2024 الحشاشين إن شاء الله".

وتصدر الفنان كريم عبدالعزيز برومو مسلسل الحشاشين، قائلًا: "أنا صاحب مفتاح الجنة، أنا حسن ابن الصباح".

وتدور أحداث مسلسل الحشاشين حول جماعة الحشاشين، التي كانت بقيادة حسن الصباح، والتي اشتهرت بالاغتيالات في القرن الحادي عشر الميلادي، ويجسد دور حسن الصباح، الفنان كريم عبدالعزيز والمسلسل من إخراج بيتر ميمي.

وضم العمل نخبة من أبرز النجوم منهم: كريم عبدالعزيز، شريف سلامة، وأمير المصري، ميرنا نورالدين، نور محمود، أحمد كشك، نور إيهاب، والعمل من إخراج بيتر ميمي، وتأليف عبدالرحيم كمال.