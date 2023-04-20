الخميس 20 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار والريال السعودى فى مصر اليوم الخميس 20-4-2023

الدولار
الدولار

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، كما استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم عند نفس الأسعار التي سجلها الفترة الماضية.

وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري، 30.93 جنيه للبيع، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار والريال السعودي اليوم الخميس 20-4-2023 في مصر.

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • سعر الدولار فى بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

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  • الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك المشرق30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • سعر الدولار فى بنك كريدى أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الريال السعودي 

  • الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
  • الريال السعودي في بنك القاهرة، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
  • الريال السعودي في بنك مصر8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
  • الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية ، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
  • الريال السعودي في بنك البركة 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
  • الريال السعودي في ميد بنك، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
  • الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 8.23 إلى جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023

الدولار الريال السعودي البنك الأهلي المصري البنك المركزي المصري بنك مصر

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