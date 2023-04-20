سعر الدولار والريال السعودى فى مصر اليوم الخميس 20-4-2023

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، كما استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم عند نفس الأسعار التي سجلها الفترة الماضية.

وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري، 30.93 جنيه للبيع، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار والريال السعودي اليوم الخميس 20-4-2023 في مصر.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في بنك المشرق30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدى أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الريال السعودي