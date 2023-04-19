الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلال 24 ساعة.. ضبط 15 ألف قضية سرقة تيار كهربائي وتهرب ضريبي

ارشيفه
ارشيفه

تواصل الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، فى مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ونجحت الحملات، التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، من ضبط 1515 قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، في ضبط 14 ألفًا و667 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 217 قضية فى عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

وتواصل الأجهزة الأمنية، جهودها في مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

الداخلية حملات الإدارات خلال 24 ساعة النتائج الإيجابية

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