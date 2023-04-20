ديكورات جديدة للأزهار.. أفكار لتزيين منزلك في الربيع

يمكن أن تضفي أنماط الأزهار والألوان الناعمة والقوام المنعش إحساسًا مريحًا في فصل الربيع على كل غرفة في المنزل، لذا هناك العديد من المقترحات التى من شأنها أن تفتح لك المجال في إضافة الزهور والورود إلى أثاث المنزل، فالربيع يمنح منزلك التجديد، فبمجرد الانتهاء من التنظيف بعد رمضان من الممكن أن يتم إضافة بعض اللمسات الملونة والأنسجة المريحة والزهور النضرة إلى مساحة المعيشة الخاصة بك.

أثاث الأزهار

غرفة مشمسة بيضاء مع وسائد كرسي زهور، حيث تضفي المفروشات الزهرية ومزهرية الزهور المنعشة مظهرًا ربيعيًا على مساحة تناول الطعام المشرقة مع حفنة من النباتات المحفوظة بوعاء منتشرة في جميع أنحاء الغرفة تجلب الخضرة الموسمية إلى الداخل، بينما تضيف السجادة المنسوجة وتركيبات الإضاءة نسيجًا طبيعيًا إلى المساحة.

خلفيات غرفة نوم

تضيف خلفية الأزهار الزاهية قليلاً من المرح إلى مخطط ألوان غرفة النوم الصامت، حيث تجعل أنماط ورق الحائط الجريئة تزيين بقية الغرفة أمرًا سهلاً لأنها تخلق نقطة محورية وتوفر لوحة ألوان يمكن سحبها منها، ستائر خوخيّة وأغطية أحمر الخدود ومجموعة متنوعة من الوسائد الوردية تربط المساحة معًا.

القوام الطبيعي

رف أزرق غامق مع ألواح التقطيع وفاز من الخضرة، عن طريق المظهر الربيعي المشرق بالخضرة للحصول على مظهر ربيعي رقيق، هنا إناء كبير من فروع الأوكالبتوس ينشط مجموعة متنوعة من الملاعق الخشبية، وصواني التقديم، وألواح التقطيع التي تكون جاهزة للترفيه في الهواء الطلق.

إكليل وردي باب أبيض

تعد أزهار الكرز الساطعة علامة أكيدة على الربيع، حتى إذا لم تتفتح الأشجار الوردية النابضة بالحياة في منطقتك، يمكنك الاستمتاع بجمالها في المنزل مع هذا الزخرفة الربيعية، اصنع إكليلًا من أزهار الكرز المزيفة لبابك الأمامي باستخدام مجموعة من المواد من متجر الحرف واستخدم شريطًا أخضر جميلًا لتثبيت إكليل الربيع في مكانه.

غرفة طعام محايدة

غرفة طعام مع طاولة بيضاء وغطاء منسوج، ليس عليك تزيين منزلك بألوان الباستيل أو الظلال الزاهية لتزيين الربيع، في مساحة تناول الطعام المحايدة هذه ، تثير القوام الطبيعي والنباتات المزيفة والكراسي الخضراء الهادئة شعورًا جديدًا وهادئًا دون إغراق المساحة بالألوان. يطبع جدار نباتي عتيق إيماءات إضافية للطبيعة.

ازهار الربيع

مزهرية بيضاء من الزهور الوردية على صينية فضية، من خلال إضافة باقة من زهور الربيع المنعشة يمكن أن تضيء أي مساحة لهذا الموسم، مجموعة متنوعة من حوذان التي تزهر عادةً في أوائل الربيع في إبريق خزفي أبيض تظهر على الخلفية المحايدة لهذا المطبخ.