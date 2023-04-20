الخميس 20 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ديكورات جديدة للأزهار.. أفكار لتزيين منزلك في الربيع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يمكن أن تضفي أنماط الأزهار والألوان الناعمة والقوام المنعش إحساسًا مريحًا في فصل الربيع على كل غرفة في المنزل، لذا هناك العديد من المقترحات التى من شأنها أن تفتح لك المجال في إضافة الزهور والورود إلى أثاث المنزل، فالربيع يمنح منزلك التجديد، فبمجرد الانتهاء من التنظيف بعد رمضان من الممكن أن يتم إضافة بعض اللمسات الملونة والأنسجة المريحة والزهور النضرة إلى مساحة المعيشة الخاصة بك.

أثاث الأزهار

غرفة مشمسة بيضاء مع وسائد كرسي زهور، حيث تضفي المفروشات الزهرية ومزهرية الزهور المنعشة مظهرًا ربيعيًا على مساحة تناول الطعام المشرقة مع حفنة من النباتات المحفوظة بوعاء منتشرة في جميع أنحاء الغرفة تجلب الخضرة الموسمية إلى الداخل، بينما تضيف السجادة المنسوجة وتركيبات الإضاءة  نسيجًا طبيعيًا إلى المساحة.

خلفيات غرفة نوم

 تضيف خلفية الأزهار الزاهية قليلاً من المرح إلى مخطط ألوان غرفة النوم الصامت، حيث تجعل أنماط ورق الحائط الجريئة تزيين بقية الغرفة أمرًا سهلاً لأنها تخلق نقطة محورية وتوفر لوحة ألوان يمكن سحبها منها، ستائر خوخيّة وأغطية أحمر الخدود ومجموعة متنوعة من الوسائد الوردية تربط المساحة معًا.

القوام الطبيعي

رف أزرق غامق مع ألواح التقطيع وفاز من الخضرة، عن طريق المظهر الربيعي المشرق  بالخضرة للحصول على مظهر ربيعي رقيق، هنا إناء كبير من فروع الأوكالبتوس ينشط مجموعة متنوعة من الملاعق الخشبية، وصواني التقديم، وألواح التقطيع التي تكون جاهزة للترفيه في الهواء الطلق.

إكليل وردي باب أبيض

تعد أزهار الكرز الساطعة علامة أكيدة على الربيع، حتى إذا لم تتفتح الأشجار الوردية النابضة بالحياة في منطقتك، يمكنك الاستمتاع بجمالها في المنزل مع هذا الزخرفة الربيعية، اصنع إكليلًا من أزهار الكرز المزيفة لبابك الأمامي باستخدام مجموعة من المواد من متجر الحرف واستخدم شريطًا أخضر جميلًا لتثبيت إكليل الربيع في مكانه.

غرفة طعام محايدة

غرفة طعام مع طاولة بيضاء وغطاء منسوج، ليس عليك تزيين منزلك بألوان الباستيل أو الظلال الزاهية لتزيين الربيع، في مساحة تناول الطعام المحايدة هذه ، تثير القوام الطبيعي والنباتات المزيفة والكراسي الخضراء الهادئة شعورًا جديدًا وهادئًا دون إغراق المساحة بالألوان. يطبع جدار نباتي عتيق إيماءات إضافية للطبيعة.

ازهار الربيع

مزهرية بيضاء من الزهور الوردية على صينية فضية، من خلال إضافة باقة من زهور الربيع المنعشة يمكن أن تضيء أي مساحة لهذا الموسم، مجموعة متنوعة من حوذان التي تزهر عادةً في أوائل الربيع في إبريق خزفي أبيض تظهر على الخلفية المحايدة لهذا المطبخ.

 

أنماط الأزهار والألوان الناعمة القوام المنعش إحساس ا مريح ا فصل الربيع على كل غرفة في المنزل أفكار تزيين الربيع ورق حائط للمنزل الانتهاء من التنظيف الربيعي

الأكثر قراءة

متابعة لحظية من الرئيس السيسي.. كل شيء عن إخلاء القوات المصرية من السودان

موعد صلاه عيد الفطر 2023 بمختلف المحافظات

شهب القيثارة وحشد "الأخوات السبع".. ظواهر فلكية تُرى بالعين المجردة خلال عيد الفطر

نقابة التمريض تهنئ الرئيس السيسى والمصريين بعيد الفطر المبارك

محمود محيى الدين: مبادرات "COP 27" فرص واعدة لتمويل العمل المناخى فى إفريقيا

"الكبير أوي 7" يتصدر التريندات بعد ظهور أحمد مكي ومحمد سلام بشخصيتهما الحقيقة 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأهم من اعتقال 14 ألفًا

خالد عكاشة

الجانب الغائب فى متابعة المشهد السودانى

محمد المعتصم

نجوم الصف «الأجمل».. «١- ٢»

محمد رفعت

ماذا سنكتب عن رمضان 2023؟

خالد حريب

درس التصوير الخارجى فى مسلسلات رمضان

د هند جاد

لن تحكم قبور الماضى.. مستقبلنا

محاسن السنوسي

الليلة عيد.. علي الواحة سعيد

وائل لطفي

السادة المخرجون

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم «عقبة جبر» فى أريحا وتطلق غاز سام

سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل سوريا

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين.. وإصابة 6 فلسطينيين