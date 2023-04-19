فوكس نيوز توافق علي دفع 787 مليون دولار لشركة دومينيون لنشرها الأكاذيب الانتخابية

توصلت قناة فوكس نيوز إلى تسوية في الثانية الأخيرة مع شركة دومينيون الثلاثاء، حيث كانت القضية تتقدم نحو البيانات الافتتاحية ، ودفعت أكثر من 787 مليون دولار لإنهاء معركة قانونية ضخمة استمرت عامين ومزقت علانية مصداقية الشبكة اليمينية.

تسوية فوكس نيوز بقيمة 787.5 مليون دولار مع دومينيون وهي أكبر تسوية تشهير معروفة علنًا في تاريخ الولايات المتحدة تتضمن شركة إعلامية.

وقالت شبكة سي ان ان الأمريكية ان، تم الإعلان عن الصفقة بعد ساعات من أداء هيئة المحلفين اليمين الدستورية في محكمة ديلاوير العليا، وانتشرت شائعات عن تسوية في قاعة المحكمة عندما توقفت الإجراءات بشكل كبير بعد استراحة الغداء لمدة ثلاث ساعات تقريبًا دون تفسير، في حين توصل الطرفان على ما يبدو إلى اتفاق "حل الطرفان قضيتهما".

القاضي إريك ديفيس قال ، قبل إقالة هيئة المحلفين المكونة من 12 عضوًا ، منحهم الفضل في إعطاء الأطراف دفعة للتوصل إلى تسوية ، والإشادة بالمحامين من كلا الجانبين ، وإعطاء ما يسمى بـ "محاكمة القرن" الإعلامية قبل أن تبدأ حتى .

وقال جوستين نيلسون محامي دومينيون إن التسوية الرائدة "تمثل تبريرًا ومساءلة". "لكي تستمر ديمقراطيتنا لمدة 250 عامًا أخرى ، ونأمل أن تكون أطول من ذلك بكثير ، يجب أن نشارك الالتزام بالحقائق ... يمثل اليوم تأييدًا قويًا للحقيقة والديمقراطية."

قالت الشبكة اليمينية في بيان إنها "تقر بأحكام المحكمة التي خلصت إلى أن مزاعم معينة حول دومينيون كاذبة" ، في إشارة إلى الحكم الأخير الذي أصدره ديفيس بأن 20 بثًا من قناة فوكس نيوز منذ أواخر عام 2020 احتوت على تأكيدات غير صحيحة بشكل صارخ أن دومينيون زور الانتخابات الرئاسية.

قال أحد ممثلي دومينيون لشبكة سي إن إن إن فوكس لن تضطر إلى الاعتراف على الهواء بأنها تنشر أكاذيب حول دومينيون.