الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حادث انهيار مبنى فى أمريكا يودى بحياة شخص وإصابة 5 آخرين

حادث انهيار مبنى
حادث انهيار مبنى فى مدينة نيويورك

قال المتحدث بإسم جهاز الإطفاء في مدينة نيويورك جون إسبوزيتو، إن المدينة شهدت حادث مؤسف أدى إلى مصرع شخص واحد على الأقل وإصابة خمسة آخرين. 

وشهدت مدينة نيويورك الأمريكية، انهيار مرآب للسيارات متعدد الطوابق يقع في مبنى في حي مانهاتن.

وقال المتحدث باسم جهاز الطوارئ: "نتيجة الحادث، أُصيب ستة عمال، توفي أحدهم، ونقل أربعة إلى المستشفى، بينما رفض آخر تلقي الرعاية الطبية".

وأضاف إسبوزيتو، أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، وأنه وبحسب المعطيات الأولية، لا يوجد أشخاص تحت أنقاض المبنى المنهار.

ونوه عمدة نيويورك، إريك آدامز، إلى أن هياكل مرآب السيارات الباقية في حالة غير مستقرة، لذلك يتم استخدام معدات خاصة في موقع الحادث.

وحذر عمال الإنقاذ من احتمال وجود أشخاص تحت الأنقاض، ويقع المبنى المنهار على بعد حوالي 200 متر من موقع مركز التجارة العالمي.

مانهاتن نيويورك مبنى وفاة أكتشاف أنقاض معبد افروديتيس الوثني و فسيفساء

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