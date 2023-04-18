الأربعاء 19 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول عيد الفطر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث الفريق أول محمـد زكى القائـد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتـاج الحربـى، ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقـوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1444هــ  وجاء نصها:

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر


“الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيا العلى القدير أن يعيده عليكم وعلى مصرنا العزيزة وشعبها الكريم بكل الخير واليمن والبركات”.

“ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة المباركة، يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات المكلفين بها للدفاع عن الوطن أرضًا وشعبًا باذلين من أجله كل غال ونفيس صونًا لمقدراته ومستقبل شعبه العظيم”.

“حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لما فيه الخير لمصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير”.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وقد أصدر الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.

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