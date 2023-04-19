الأربعاء 19 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان 19-4-2023

دعاء اليوم الثامن
دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان

دعاء الصائم مستجاب كما جاء في السنة النبوية، لذا يهتم المسلمون بترديد دعاء الإفطار بجانب بعض الأدعية للتقرب إلى الله وطلب خيري الدنيا والآخرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء اليوم الثامن والعشرين 19-4-2023 من شهر رمضان . 

 

دعاء الإفطار  28 رمضان 

اللهم إني أسألك من خير ما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من شر ما أستعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أرزق كاتب وقارىء الرسالة ومن ساهم بنشرها مغفرتك بلا عذاب وجنتك بلا حساب ورؤيتك بلا حجاب.

دعاء ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو (مكتوب)

دعاء الشفع والوتر وعدد ركعاتها وكيفية صلاتها

 اللهم من اعتز بك فلن يذل ومن اهتدى بك فلن يضل ومن استكثر بك فلن يقل ومن استقوى بك فلن يضعف ومن استغنى بك فلن يفتقر ومن استنصر بك فلن يخذل ومن استعان بك فلن يغلب ومن توكل عليك فلن يخيب ومن جعلك ملاذه فلن يضيع ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم فكن لنا وليا ونصيرا وكن لنا معينا ومجيرا إنك كنت بنا بصيرا.

 

دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان 

 ربي عبدك قد ضاقت به الأسباب وأغلقت دونه الأبواب وبعد عن جادة الصواب وزاد به الهم والغم والاكتئاب وانقضى عمره ولم يفتح له الى فسيح مناهل الصفو والقربات باب وانت المرجوّ سبحانك لكشف هذا المصاب يا من إذا دعي أجاب يا سريع الحساب يارب الأرباب يا عظيم الجناب يا كريم يا وهّاب رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني الى حولي وقوّتي وارحم عجزي فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيّرت في أمري وأنت العالم سبحانك بسري وجهري المالك لنفعي وضري القادر على تفريج كربي وتيسير عسري.

 

 اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين اللهم أرحم تضرعنا بين يديك وقوّمنا إذا اعوججنا وادعنّا اذا استقمنا وكن لنا ولا تكن علينا، اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الاجابه يا من إذا سأله المضطر اجاب يامن يقول للشيء كن فيكون، اللهم لا تردنا خائبين وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين واغفر لنا الى يوم الدين برحمتك يا أرحم الرحمين. 

txt

"اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وانت راضً عنا".. دعاء اليوم الأخير في شهر رمضان

دعاء دعاء اليوم الثامن والعشرين رمضان دعاء الافطار 28 رمضان شهر رمضان دعاء الصائم

الأكثر قراءة

محلل سياسى تونسى: القضاء أمر بالقبض على الغنوشي بعد تهديداته بحرب أهلية

حادث انهيار مبنى فى أمريكا يودى بحياة شخص وإصابة 5 آخرين

الدفاع المضاد للصواريخ الباليستية.. مخطط الصين لمواجهة السيناريوهات المتوقعة من واشنطن

سلمان شبيب: زيارة وزير الخارجية السعودى تضع سوريا على طريق الاستقرار

طارق الشناوى: إسناد البطولة لـ منى زكي فى "تحت الوصاية" قرار صائب

نوعين من الخير تجنيهم في حياتك لو فعلت هذا الأمر.. الداعية مصطفى حسنى يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يمكن إنهاء "حصانة وسائل التواصل الاجتماعى" .. كما يريد بايدن؟

إبراهيم داود

حصّان والصياد

وائل لطفي

فنان قدير

ماجد حبته

الحرب «الثورية» الأمريكية

محمد المعتصم

دلال بنت حمادة فتح الله

د. عيد رحيل يكتب: شهرزاد الألفية الجديدة

مؤمن المحمدي

محمد رمضان ليه؟

أمل زيادة

محمود المليجى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين.. وإصابة 6 فلسطينيين

إصابة إسرائيليين فى حادث إطلاق نار بالقدس المحتلة

الخارجية الفلسطينية: زحف المواطنين نحو القدس والحرم الإبراهيمي دليل فشل سياسة الاحتلال