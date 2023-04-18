الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طولها 5700 كيلو متر.. تفاصيل أكبر مائدة إفطار جماعي لأهالي مدينة العريش بسيناء (فيديو)

جانب من حفل إفطار
جانب من حفل إفطار الأسرة المصرية السيناوية

شهدت مدينة العريش بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، أكبر مائدة إفطار جماعي في تاريخها، بمشاركة الأهالي، ومحافظ شمال سيناء، وعدد من القيادات المحلية والرموز السيناوية.

وجاءت الفعالية تحت عنوان "حفل إفطار الأسرة المصرية السيناوية" بتنظيم من "مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية".

وبلغ طول المائدة 5.700 كيلو متر فوق بساط أخضر بعرض 20 مترًا على شاطئ العريش، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها المدينة مائدة إفطار رمضانية بهذا الطول.

وشارك الآلاف السيناوية فى مائدة الإفطار، بحضور اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ  شمال سيناء، الذى أكد أن إفطار اليوم يؤكد أن العريش آمنة.

وترأس مشايخ ورموز العائلات من مدن شمال سيناء وفود شاركت فى حضور حفل الإفطار، كما شاركت أسر من عائلات العريش.

وامتدت المائدة التى تعد الأكبر من نوعها بشمال سيناء، من منطقة ظلال النخيل وصولا لمنطقة المساعيد على شاطئ العريش، وخصصت خياما لاستقبال من يتناولون طعام الإفطار وتوفير إضاءة، ورافقت فعالية الإفطار أنشطة ترفيهية منوعة.

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