الأربعاء 19 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

وصفات سريعة لسحور اليوم الثامن والعشرين من رمضان

السحور
السحور

تهتم السيدات بتجهيز وصفات سريعة للسحور ومنوعة كل يوم خلال شهر رمضان حتى لا يشعر أفراد أسرتها بالملل من تناول وجبات للسحور، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي وصفات سريعة لسحور اليوم الثامن والعشرين من رمضان.

فول بالفلفل الأخضر.. وصفات سريعة للسحور 

المكونات ..الفول: علبة (مدمس)- الثوم: 3 فصوص (مفروم)- ملح: ملعقة صغيرة - الكمون: ملعقة صغيرة - زيت الزيتون: ملعقة كبيرة - طماطم: 1 حبة (مبشورة) - فلفل أخضر حار: قرن.

وصفات سحور رمضان 2023 بأكلات مفيدة وصحية

«الصحة» تقدم عدة إرشادات لوجبة سحور صحية

طريقة التحضير

ضعي الثوم والزيت على النار حتى يذبل الثوم، أضيفي الطماطم المبشورة، والفلفل الأخضر، واتركيهم على النار قليلاً، ضيفي الفول، والملح، والكمون، واتركيه لمدة 10 دقائق على النار، ثم قدميه ساخنًا.

فول مدمس.. وصفات سريعة للسحور

من الوصفات السريعة للسحور الفول المدمس المبخر من المطبخ السعودي ومن مكوناته، - الفول: علبة (مدمس) - فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة - ملح: نصف ملعقة صغيرة - الكمون: نصف ملعقة صغيرة (مطحون)- كزبرة يابسة: ربع ملعقة صغيرة (مطحونة) - طماطم: 1 حبة (مقشرة ومفرومة ناعم) - البصل: 1 حبة (مفروم ناعم) - الفلفل الحار: قرن (مفروم ناعم) - الطحينية: 3 ملاعق كبيرة - عصير الليمون: 1 حبة - الماء : 3 ملاعق كبيرة - زيت الزيتون: ملعقة كبيرة - معجون الطماطم: ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في مقلاة، وأضيفي البصل، والفلفل الحار، وقلبي لمدة 3 دقائق، ثم أضيفي معجون الطماطم وقلبي ، نكهي بالملح، والفلفل الأسود، والكمون، والكزبرة، ثم أضيفي الفول وقلبي قليلاً واتركي المزيج حتى يتجانس. 

اخلطي الطحينة بالماء، وعصير الليمون، والقليل من الملح، ضعي الفول في طبق التقديم، ووزعي الطماطم المفرومة، وصوص الطحينة وزيت الزيتون وقدميه.

txt

اقتراحات سحور صحى فى خطوات بسيطة

للسحور وصفات سريعة للسحور فول مدمس الثامن والعشرين من رمضان رمضان

الأكثر قراءة

28 رمضان.. مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 19-4-2023

اللجنة البارالمبية تجتمع مع المندوب الدولى للكرة الطائرة لتنظيم بطولة العالم

ضبط 3 طن و350 كيلو رنجة غير صالح للاستخدام فى الغربية

أحمد موسى يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اجتماع النادى الأهلى غدًا

ليال وطفة: عبرت بكامل مشاعرى فى موسيقى "تحت الوصاية"

عواقب وخسائر كبيرة من التربية الدينية المنفرة .. يكشفها الداعية مصطفى حسنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يمكن إنهاء "حصانة وسائل التواصل الاجتماعى" .. كما يريد بايدن؟

إبراهيم داود

حصّان والصياد

وائل لطفي

فنان قدير

ماجد حبته

الحرب «الثورية» الأمريكية

محمد المعتصم

دلال بنت حمادة فتح الله

د. عيد رحيل يكتب: شهرزاد الألفية الجديدة

مؤمن المحمدي

محمد رمضان ليه؟

أمل زيادة

محمود المليجى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين.. وإصابة 6 فلسطينيين

إصابة إسرائيليين فى حادث إطلاق نار بالقدس المحتلة

الخارجية الفلسطينية: زحف المواطنين نحو القدس والحرم الإبراهيمي دليل فشل سياسة الاحتلال