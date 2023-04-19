تهتم السيدات بتجهيز وصفات سريعة للسحور ومنوعة كل يوم خلال شهر رمضان حتى لا يشعر أفراد أسرتها بالملل من تناول وجبات للسحور، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي وصفات سريعة لسحور اليوم الثامن والعشرين من رمضان.

فول بالفلفل الأخضر.. وصفات سريعة للسحور

المكونات ..الفول: علبة (مدمس)- الثوم: 3 فصوص (مفروم)- ملح: ملعقة صغيرة - الكمون: ملعقة صغيرة - زيت الزيتون: ملعقة كبيرة - طماطم: 1 حبة (مبشورة) - فلفل أخضر حار: قرن.

طريقة التحضير

ضعي الثوم والزيت على النار حتى يذبل الثوم، أضيفي الطماطم المبشورة، والفلفل الأخضر، واتركيهم على النار قليلاً، ضيفي الفول، والملح، والكمون، واتركيه لمدة 10 دقائق على النار، ثم قدميه ساخنًا.

فول مدمس.. وصفات سريعة للسحور

من الوصفات السريعة للسحور الفول المدمس المبخر من المطبخ السعودي ومن مكوناته، - الفول: علبة (مدمس) - فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة - ملح: نصف ملعقة صغيرة - الكمون: نصف ملعقة صغيرة (مطحون)- كزبرة يابسة: ربع ملعقة صغيرة (مطحونة) - طماطم: 1 حبة (مقشرة ومفرومة ناعم) - البصل: 1 حبة (مفروم ناعم) - الفلفل الحار: قرن (مفروم ناعم) - الطحينية: 3 ملاعق كبيرة - عصير الليمون: 1 حبة - الماء : 3 ملاعق كبيرة - زيت الزيتون: ملعقة كبيرة - معجون الطماطم: ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في مقلاة، وأضيفي البصل، والفلفل الحار، وقلبي لمدة 3 دقائق، ثم أضيفي معجون الطماطم وقلبي ، نكهي بالملح، والفلفل الأسود، والكمون، والكزبرة، ثم أضيفي الفول وقلبي قليلاً واتركي المزيج حتى يتجانس.

اخلطي الطحينة بالماء، وعصير الليمون، والقليل من الملح، ضعي الفول في طبق التقديم، ووزعي الطماطم المفرومة، وصوص الطحينة وزيت الزيتون وقدميه.