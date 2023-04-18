الثلاثاء 18 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"لو نفسك تزورهم".. المواعيد الجديدة لمنطقة الأهرامات والمتحف المصري

الأهرامات
الأهرامات

تعد منطقة الأهرامات والمتحف المصري في التحرير من أشهر الأماكن التي يحرص فيها السياح والمصريين على زيارتها طوال الوقت، لذا ازدادت عمليات البحث حول مواعيد زيارة منطقة الأهرامات والمتحلف المصري باعتبارهما الأماكن المحببة للمصريين والسائحين على حد سواء.

تحرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على تنشيط حركة الزيارة الوافدة لمختلف المتاحف والمواقع الأثرية، لذا تقرر مد مواعيد العمل الرسمية بالمتحف المصري بالتحرير وأهرامات الجيزة.

وأعلنت وزارة السياحة أنه تم مد مواعيد العمل الرسمية بالمتحف المصري بالتحرير لمدة ساعتين، ابتداء من يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 كي يستقبل المتحف زائريه يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، مؤكدة أنه سيتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة السادسة مساءً.

في السياق ذاته، تقرر مد مواعيد العمل الرسمية بمنطقة أهرامات الجيزة بداية من الأول من مايو 2023 كي تستقبل زائريها من الساعة السابعة صباحا حتي الساعة السادسة مساء ليتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الخامسة مساء.

تأتي قرارات وزارة السياحة بهدف إتاحة الفرصة للزائرين من المصريين والسائحين لزيارة المتحف ومنطقة أهرامات الجيزة ليلا، حيث تعد هذه الأماكن من أشهر الأماكن التي يتردد عليها السائحين والمصريين.

 

وأكدت وزارة السياحة أنه تم إخطار شركات السياحة بمواعيد العمل الجديدة، حتى يتسنى لهم وضع برامجهم السياحية طبقا للمواعيد الجديدة.

يذكر أن مواعيد الزيارة بالمتحف المصري بالتحرير تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، أما خلال أيام شهر رمضان كانت تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

أما المواعيد الاعتيادية في منطقة أهرامات الجيزة تبدأ من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وخلال أيام شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.

أهرامات الجيزة اهرامات ابريل الأهرامات أشهر

الأكثر قراءة

تكريم 700 حافظ للقرآن الكريم بمسابقة كبرى بدلهمو في المنوفية (صور)

ريال مدريد يكرر فوزه على تشيلسي ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

قبول دعوى خلع "علا غانم" ضد زوجها الثالث

القبض على شخصين بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالمعادي

«صحة بني سويف» تحرر 6 محاضر لمنشآت غذائية بمركز ببا

السيطرة على حريق نشب بسيارة ملاكي بطريق بلبيس الصحراوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حصّان والصياد

وائل لطفي

فنان قدير

ماجد حبته

الحرب «الثورية» الأمريكية

محمد المعتصم

دلال بنت حمادة فتح الله

د. عيد رحيل يكتب: شهرزاد الألفية الجديدة

مؤمن المحمدي

محمد رمضان ليه؟

أمل زيادة

محمود المليجى

جمال رشدي

ماذا يحدث فى السودان؟

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين.. وإصابة 6 فلسطينيين

إصابة إسرائيليين فى حادث إطلاق نار بالقدس المحتلة

الخارجية الفلسطينية: زحف المواطنين نحو القدس والحرم الإبراهيمي دليل فشل سياسة الاحتلال