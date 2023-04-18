"لو نفسك تزورهم".. المواعيد الجديدة لمنطقة الأهرامات والمتحف المصري

تعد منطقة الأهرامات والمتحف المصري في التحرير من أشهر الأماكن التي يحرص فيها السياح والمصريين على زيارتها طوال الوقت، لذا ازدادت عمليات البحث حول مواعيد زيارة منطقة الأهرامات والمتحلف المصري باعتبارهما الأماكن المحببة للمصريين والسائحين على حد سواء.

تحرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على تنشيط حركة الزيارة الوافدة لمختلف المتاحف والمواقع الأثرية، لذا تقرر مد مواعيد العمل الرسمية بالمتحف المصري بالتحرير وأهرامات الجيزة.

وأعلنت وزارة السياحة أنه تم مد مواعيد العمل الرسمية بالمتحف المصري بالتحرير لمدة ساعتين، ابتداء من يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 كي يستقبل المتحف زائريه يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، مؤكدة أنه سيتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة السادسة مساءً.



في السياق ذاته، تقرر مد مواعيد العمل الرسمية بمنطقة أهرامات الجيزة بداية من الأول من مايو 2023 كي تستقبل زائريها من الساعة السابعة صباحا حتي الساعة السادسة مساء ليتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الخامسة مساء.



تأتي قرارات وزارة السياحة بهدف إتاحة الفرصة للزائرين من المصريين والسائحين لزيارة المتحف ومنطقة أهرامات الجيزة ليلا، حيث تعد هذه الأماكن من أشهر الأماكن التي يتردد عليها السائحين والمصريين.

وأكدت وزارة السياحة أنه تم إخطار شركات السياحة بمواعيد العمل الجديدة، حتى يتسنى لهم وضع برامجهم السياحية طبقا للمواعيد الجديدة.



يذكر أن مواعيد الزيارة بالمتحف المصري بالتحرير تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، أما خلال أيام شهر رمضان كانت تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.



أما المواعيد الاعتيادية في منطقة أهرامات الجيزة تبدأ من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وخلال أيام شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.