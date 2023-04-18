"اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد".. أشياء مستحبة عقب ختم القرآن كاملا في رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان المبارك، الذي يحرص فيه المواطنون على ممارسة الشعائر الدينية وكثرة العبادات أملا في نيل الثواب الخاص بتلك العبادات، ومن ضمن هذه العبادات التي يمارسها المسلمون في هذا الشهر تحديدا هي ختم القرآن كاملا.

وأوضح الأزهر الشريف 4 أمور يستحب فعلها بعد الانتهاء من قراءة كتاب الله تعالى، فضلًا عن وقت الدعاء وجمع الأهل خلال ترديده.

دعاء ختم القرآن:

جاء دعاء ختم القرآن كما ذكره الأزهر الشريف كالتالي:

اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، وأنت أصدق القائلين: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً، قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً، اللهم إنا نحمدك، ونستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونتوب إليك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفِد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق.

كما أوصى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف بفعل 4 أشياء مستحبة عند ختم القرآن الكريم، منها تدبر القرآن مع حضور القلب، كما يستحب الدعاء عقب الختمة استحبابا شديدا، وجمع الأهل عند الختم والدعاء، وختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار.

وذكر مجمع البحوث الإسلامية أن من آداب الدعاء بشكل عام البدء بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على رسول الله، وفيما يلي صيغ لبدء دعاء ختم القرآن بحمد الله.

من صيغ حمد الله قبل بدء الدعاء أيضا سواء بعد ختم القرآن في رمضان أو في أي حال: اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهلٌ أنت أن تُحمد، وأهلٌ أنت أن تُعبد، وأنت على كل شيء قدير.