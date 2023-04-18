الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"توفير السلع بأسعار مناسبة".. توجيهات رئيس الوزراء للمحافظين قبل عيد الفطر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

توجيهات عديدة أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بشأن عيد الفطر المبارك، حيث إن جميعها تخص كل ما يحتاجه المواطن، كالسلع الغذائية الأساسية، وضبط الأسعار، بعد أن فعّلت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، دور غرف العمليات المركزية بالمحافظات.

ويرصد "الدستور" أبرز توجيهات رئيس الوزراء قبيل عيد الفطر.

1- ضرورة الاستعداد التام لاستقبال فترة عيد الفطر المبارك.

2-  تفعيل غرف الطوارئ والأزمات في المحافظات.

3- ضرورة تكثيف جهود توفير مختلف أنواع السلع في الأسواق.

4- ضرورة التعاون والتنسيق بين أجهزة وجهات الدولة المعنية؛ من أجل تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع خلال فترة العيد.

5- أكد مدبولي استمرار توفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.

6-  اتخاذ كل التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع وتوفيرها.

7- متابعة الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية.

8- الرقابة على الأسواق بتكثيف حملات المتابعة للسلع خلال فترة العيد.

9- العمل على إتاحة مختلف أنواع السلع بالمتاجر.

10- استمرار متابعة غرف العمليات الدائمة بالمحافظات فيما يخص أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة استغلالًا لفترة الإجازات والأعياد.

كانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت عن خططها لعيد الفطر المبارك، مؤكدة أنها استعدت له كالتالي،  تفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمحافظات، والحرص على تواجد كافة القيادات في مواقعها، فضلًا عن استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما أكدت الوزارة مواصلة تنظيم معارض السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة العيد، مع الحرص على تكثيف الحملات على المحلات والأسواق لضبط المخالفات.

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