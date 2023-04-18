السيطرة على حريق نشب بأشجار أحد "كمبوندات" التجمع الأول

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل أشجار وحشائش بأحد التجمعات السكنية بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة اخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بأشجار وحشائش بأحد الكمبوندات بالتجمع الأول .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، ويكثف رجال المباحث من تحرياتهم وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.