الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

علامات تُنبهك إلى ضرورة التخلص من السموم الرقمية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يواجه الكثير من الأزواج، مشكلة إدمان السوشيال ميديا وقضاء وقت كبير في الاتصالات وعلى الموبايل والإنترنت، ما يضيع فرصة أن يحكي كلًا منهما للآخر ومناقشة مشكلاتهم وغيرها من الأمور الواجب عليهما حلها ولا تكون التكنولوجيا هي وسيلة لتبلد العلاقات بينكما.

ووفقًا لموقع “hindustantimes” في العصر الرقمي اليوم، من السهل الشعور بأن التكنولوجيا جزء أساسي من حياتنا اليومية، من الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى مكالمات الفيديو وتطبيقات المراسلة، نعتمد بشدة على الاتصالات الرقمية للبقاء على اتصال مع أحبائنا، ولكن علينا ألا نجعلها حياتنا بالكامل .

الاعتماد المفرط على الأجهزة الرقمية يمكن أن يكون له تأثير سلبي في بعض الأحيان على علاقاتنا ، مما يؤدي إلى مشكلات، لذا متى ندق ناقوس الخطر في علاقتنا .

لهذا السبب من المهم أن نضع في اعتبارنا عاداتنا الرقمية وأن ندرك متى قد تحتاج علاقتنا إلى "التخلص من السموم الرقمية".

شاركت كلينتون باور ، مستشارة العلاقات ومعالج الزواج ، خمس علامات تشير إلى أنه قد حان الوقت لك ولشريكك للتراجع عن الشاشات وإعطاء الأولوية لتوازن أكثر صحة بين العالم الرقمي وعلاقتك.

1. الشعور بالانفصال عن شريكك: أحد الأشياء الرائعة في التخلص من السموم الرقمية هو أنه بمجرد إزالة أجهزتك الرقمية من علاقتك لفترة من الوقت ، تبدأ بشكل طبيعي في التحرك نحو بعضكما البعض وإعادة الاتصال بطريقة حقيقية ، هذا "الربط" بشريكك ضروري لعلاقة آمنة ومأمونة وصحية، تريد أن توضح أن شريكك مهم بالنسبة لك  أن علاقتك تأخذ الأولوية القصوى قبل كل شيء.

2. أنت تعطي الأولوية للتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي على شريكك: قد يكون التطهير الرقمي أمرًا ضروريًا إذا كنت أكثر وعياً بما يجري في حياة أصدقائك من حياة شريكك، خذ استراحة من أجهزتك لإعادة التركيز على علاقتك وإعادة بناء اتصالك، الشيء هو أنه بمجرد حصولك على استراحة ، يكون كل شيء هناك عندما تعود ، ولم يفوتك أي شيء مهم حقًا. لكن علاقتك الخاصة ستجني ثمار استثمار وقت ممتع مع بعضكما البعض.

3. اصطحب أجهزتك المحمولة إلى الفراش معك: بكل الوسائل، العب على جهازك اللوحي قبل الذهاب إلى الفراش بقدر ما تريد ، ولكن احتفظ بغرفة نومك للنوم، هذه الارتباطات وحدها مفيدة لصحتك ، لأنك تربط نفسيًا بين الذهاب إلى الفراش بأنشطة معينة فقط.

4. لا يمكنك مقاومة الرغبة في فحص هاتفك أثناء الوجبات: تحدى نفسك للذهاب إلى وجبة دون فحص هاتفك أو الامساك به أو الأفضل من ذلك، اتركها في المنزل قبل الخروج، استمتع بإعادة الاتصال بشريكك و كن فضوليًا بشأن يومه، وضع خططًا لعطلتك القادمة أو شارك أحلامك في المستقبل مع بعضكما البعض.

5. عليك دائمًا إحضار جهازك الرقمي أينما ذهبت: جرب الخروج مع شريكك وترك هاتفك في المنزل، إنها تجربة مميزة بالنسبة لك، الآن ركز انتباهك مرة أخرى على اللحظة وعلى ما يشبه التواجد مع شريك حياتك.

السموم الرقمية التكنولوجيا جزء أساسي من حياتنا اليومية الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي زيادة الانحرافات التخلص من السموم الرقمية

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