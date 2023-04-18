إصابة شخصين فى حادث سير بطريق اهناسيا

أصيب شخصان بإصابات متنوعة، اليوم في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بـ" توك توك" بطريق إهناسيا وش الباب.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بـ" توك توك" بطريق إهناسيا وش الباب، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى اقرب مستشفى، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



واستقبل مستشفى اهناسيا التخصصى "جابر. ج"، 25 سنة، لا يعمل، مقيم إهناسيا، مصاب جروح وسحجات، و" أمنية . ع"، 40 سنة، ربة منزل، مقيمة منشأة عبد الصمد بمركز إهناسيا، مصابة جرح قطعي بالراس 4 سم، وسججات وكدمات.