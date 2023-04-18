"حرب" المتحدة !

عقب أحداث 25 يناير ، وفي نقاش حاد مع ضابط شرطة سابق وقع تحت تأثير الدعاية الإخوانية تم إستبعادة من الخدمة بعد تعرضه لحادث أليم قال : لابد من إلغاء جهاز أمن الدولة ، وكان ردى المباشر عليه : لماذا تريد ان تصبح مصر بدون جهاز معلومات وانت ضابط سابق .. أى دولة تريد ؟ بهت ولم يرد .

فقد تعرض جهاز أمن الدولة لعمليات تشويه ممنهجة قبل يناير وبعدها إتضح فيما بعد أن ورائها جماعة الشر الاخوانية التى استهدفت سمعة الجهاز لإفساح المجال لها لتنفيذ مخططها بالإستيلاء على حكم مصر وغلق ملفاتها الارهابية ، فمن يعرف خباياك وأسرارك وأهدافك هو الوحيد القادر على صدك والتعامل معك بقدر مصادر قوتك ومناطق ضعفك .

وواجه جهاز أمن الدولة الإرهاب بما إختصه به القانون من مهام جمع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة و منع ومكافحة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب والجرائم المرتبطه بها حتى تغير إسمه الى الأمن الوطنى فى مارس 2011،

ومن هنا جاءت فكرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإنتاج مسلسل " حرب " الذي كتبة السيناريست هانى سرحان واخرجه احمد نادر جلال ويقوم ببطولتة النجم أحمد السقا الذي يلعب دور " عثمان " قائد إحدى الكتائب التابعة لتنظيم داعش بدولة ليبيا عام 2014، ومن خلال العديد من الاحداث المهمة والمثيرة بين التنظيمات الارهابية و ورجال الامن الوطنى الذين يمثلهم الفنانان أحمد سعيد عبدالغني ومحمد فراج و يقدم فى وجبة مكثفة بدون مط لأحداث خطرة تعرضت لها مصر في مرحلة مهمة من تاريخ الصراع مع التنظيمات الإرهابية وحكم جماعة الشر الإخوانية .

ويأتى مسلسل " حرب " كختام لإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للموسم الرمضاني الحالي بعدما تصدرت أعمالها قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة "شاهد"، حيث دخلت 3 مسلسلات من اإنتاج المتحدة أو التي شاركت في إنتاجها، ضمن قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة شاهد ، وهي مسلسلات "تحت الوصاية " بطولة منى زكى وتصدر القائمة في المرتبة الاولي ثم مسلسل "جت سليمة " بطولة دنيا سمير غانم في المرتبة الثانية و"الصفارة" بطولة أحمد أمين و جاء في المرتبة الثامنه في قائمة منصة " شاهد "

كل هذا جيد ورائع لكن يبقي مسلسل " حرب " درة اعمال النصف الثاني لرمضان ليتكامل مع " الكتيبة ١٠١ " ليس فقط لتسجيل سير أبطالنا وإنما أيضا لتنشيط الذاكرة الوطنية..وما أحوجنا لتنشيطها باستمرار !

