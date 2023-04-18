الثلاثاء 18 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماذا لو اختل التوازن بين الخوف والرجاء؟.. الداعية مصطفى حسني يجيب

الشيخ مصطفى حسني
الشيخ مصطفى حسني

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني، إن الإنسان يسير في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى مثل الطائر الذي يطير، معقبًا: "رأسه الحب وجناحيه الخوف والرجاء".

وأضاف حسني خلال تقديمه برنامج رميم، المذاع عبر فضائية الناس، أن هذا هو مثال المؤمن حيث أن الحب هو الذي يحركه وسر حياته، ويوجد جناح فيه خوف من الله سبحانه وتعالى ، وجناح آخر فيه رجاء في الله سبحانه  وتعالى. 

وأوضح، أنه لو اختل التوازن بحيث يكون  الخوف هو الغالب أو الرجاء هو الغالب، فإن الانسان بحاجة إلى أن يعيد اتزان نظرته في استعداده للقاء الله سبحانه وتعالى في الآخرة.

وأشار إلى أن بعضنا تربى على أن الله سبحانه وتعالى رب قلوب، وكل شيء حب، معقباً: "هذا شيء صحيح لكن هذا الحب يجب أن يكون بداخله هيبة من الله سبحانه وتعالى". 

وأكد أن هناك من تربى على أن ل شيء خوف، وكأن الله سبحانه وتعالى متربص لعذابنا، رغم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: " ( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ( 147 ) .

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