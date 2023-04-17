نائب محافظ المنيا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر

شهد الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، احتفال مديرية الأوقاف، بليلة القدر بمسجد سيدي أحمد الفولي بمدينة المنيا.

شهد الاحتفال، الشيخ الدكتور حسانين عبدالحكم، وكيل وزارة الأوقاف، اللواء هاتي بدوي، رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وعدد من أئمة الأوقاف ورواد المسجد.

أدي نائب المحافظ، صلاة العشاء والتراويح، وألقي كلمة نقل فيها تهنئة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للحضور من رواد المسجد وكافة أهالي المحافظة بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة وقرب عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة تحدث فيها حول فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، وأشار إلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم، ناشد أمته أن تلتمس ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان، خاصة فى الوتر منها من خلال الصلاة، وترتيل القرآن الكريم والدعاء للفوز بثواب هذه الليلة المباركة، وقال إن مكانة ومنزلة ليلة القدر جاءت لأنها خير من ألف شهر، وأشار إلى أن تسمية ليلة القدر جاءت لشرفها وعظيم قدرها عند الله عز وجل مما يدل على فضل هذه الليلة العظيمة بقدرها وجليل مكانتها عند الله.

يذكر أن، نائب المحافظ، كان قد قام بزيارة عدد من الكنائس بمراكز شمال المحافظة شملت مراكز مغاغة وبني مزار ومطاي وسمالوط، وذلك لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد.

رافق نائب المحافظ الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة، وأحمد خلف رئيس مركز العدوة وعماد حسن رئيس مركز بني مزار، وهشام فايز رئيس مركز مطاي، وسعيد محمد رئيس سمالوط، والدكتور أحمد طلب رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف، والشيخ الدكتور حسانين عبدالحكم، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.





شملت زيارة نائب المحافظ مطرانية الأقباط الأرثوذكس لمركزي مغاغة والعدوة، ومطرانية بني مزار والبهنسا للأقباط الأرثوذكس، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة مطاى ومطرانية الاقباط الارثوذكس بمركز سمالوط.

أكد نائب المحافظ، أن المصريين وحدة واحدة وهم شركاء في بنيان واحد ونسيج مترابطً، يعملون معا للنهوض بالوطن، لافتا إلى اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الإخوة والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والأمان والاستقرار ووحدة وقوة وتماسك شعبها.