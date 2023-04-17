الثلاثاء 18 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ المنيا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، احتفال مديرية الأوقاف، بليلة القدر بمسجد سيدي أحمد الفولي بمدينة المنيا.

شهد الاحتفال، الشيخ الدكتور حسانين عبدالحكم، وكيل وزارة الأوقاف، اللواء هاتي بدوي، رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وعدد من أئمة الأوقاف ورواد المسجد.

340834614_1293298008203939_4709620421924434524_n

أدي نائب المحافظ، صلاة العشاء والتراويح، وألقي كلمة نقل فيها تهنئة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للحضور من رواد المسجد وكافة أهالي المحافظة بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة وقرب عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة.

341270479_886973382395572_6082070529888657634_n

وألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة تحدث فيها حول فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، وأشار إلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم، ناشد أمته أن تلتمس ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان، خاصة فى الوتر منها من خلال الصلاة، وترتيل القرآن الكريم والدعاء للفوز بثواب هذه الليلة المباركة، وقال إن مكانة ومنزلة ليلة القدر جاءت لأنها خير من ألف شهر، وأشار إلى أن تسمية ليلة القدر جاءت لشرفها وعظيم قدرها عند الله عز وجل مما يدل على فضل هذه الليلة العظيمة بقدرها وجليل مكانتها عند الله.

341782758_2732487736894282_1297812119825353477_n

يذكر أن، نائب المحافظ، كان قد قام بزيارة عدد من الكنائس بمراكز شمال المحافظة شملت مراكز مغاغة وبني مزار ومطاي وسمالوط، وذلك لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد.
رافق نائب المحافظ الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة، وأحمد خلف رئيس مركز العدوة وعماد حسن رئيس مركز بني مزار، وهشام فايز رئيس مركز مطاي، وسعيد محمد رئيس سمالوط، والدكتور أحمد طلب رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف، والشيخ الدكتور حسانين عبدالحكم، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
 

342058271_189222016811688_275215604344275796_n


شملت زيارة نائب المحافظ مطرانية الأقباط الأرثوذكس لمركزي مغاغة والعدوة، ومطرانية بني مزار والبهنسا للأقباط الأرثوذكس، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة مطاى ومطرانية الاقباط الارثوذكس بمركز سمالوط.
أكد نائب المحافظ، أن المصريين وحدة واحدة وهم شركاء في بنيان واحد ونسيج مترابطً، يعملون معا للنهوض بالوطن، لافتا إلى اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الإخوة والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والأمان والاستقرار ووحدة وقوة وتماسك شعبها.

342343513_555937593292496_5763400613518179580_n
نائب محافظ المنيا أحتفالية مديرية الأوقاف ليلة القدر الشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا

الأكثر قراءة

مها نصار: أعصابى تعبت بسبب شخصياتى فى «سوق الكانتو» و«ضرب نار» و«تحت الوصاية» (حوار)

الرئيس السيسى: يجب أن يجلس أطراف النزاع فى السودان على طاولة المفاوضات

غرق طفلة داخل بئر مياة في مدينة براني بمطروح

السيسى: نجرى اتصالات مع أطراف النزاع فى السودان لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات

الرئيس السيسى: مصر لا تتدخل فى شئون الدول.. وسياستنا تتسم بالتوازن والاعتدال

الجيش السودانى يحدد مقر إقامة قائد قوات الدعم السريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

شم النسيم.. والقيامة!!

لواء.حمدى البطران

رجال حول السادات [2]

محمد رفعت

"حرب" المتحدة !

حسين دعسة

العنصرية اليهودية تعترف بأنها مؤسفة!

ماجد حبته

استراتيجية التنمية الصناعية

وائل لطفي

الإمام الشافعى

عبدالوهاب داود

«عطر امرأة».. أن ترفض فيلمًا فيأتيك بالأوسكار

إسراء شوقي

لعبة الكبار تعيد صياغة المجتمع الدولي .. كيف يتأثر المشهد الليبي؟

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟