كشف غموض العثور على جثة شاب في ترعة بأطفيح

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من كشف غموض العثور علي جثة شاب غريق بنهر النيل بأطفيح.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا يفيد العثور على جثة شاب غريق بنهر النيل بأطفيح، وعلى الفور، انتقل اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث جنائي، وتبين أن الجثة لشاب يدعي "عبد الحميد ،م" يبلغ من العمر 19 عاما من قرية صول مركز أطفيح به إصابات ظاهريا.

و كشفت التحريات أن الشاب عثر علي جثته في نهر النيل وأنه تغيب منذ فترة زمنية قصيرة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة أسباب الوفاة وملابساتها.