تحرير عدة محاضر لمخالفات تموينية بإهناسيا ببنى سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق، والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها، وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك الاهتمام بمنظومة النظافة، بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين في شتى القطاعات.

وأشرف ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، على أعمال النظافة ورفع التراكمات بمدخل المدينة من ناحية المدينة الصناعية، وشارع جمال عبدالناصر وطريق إهناسيا / بني سويف، في حين تواصل الوحدات القروية جهودها في جمع المخلفات المنزلية وتمهيد وتسوية الطرق المؤدية إلى القرى، وقص وتهذيب الأشجار ضمن خطة الوحدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبالتعاون والتنسيق بين الوحدة المحلية و التموين والصحة، تم تنظيم حملة مكثفة على محلات بيع الأسماك والرنجة والسوبر ماركت، وقد أسفر المرور عن تحرير عدة محاضر لمخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع وعدم وجود شهادات صحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات.

وفي سياق آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة محمد بكري بمتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تنفيذ الإزالة في المهد لحالتي تعد بالبناء بقريتي تلت وبني منين التابعة للوحدة المحلية بشنرا، حيث تمت إزالة المخالفات في مهدها.

بينما قام قسم النظافة مدعوماً بمعدات الحملة الميكانيكية من لوادر وسيارات نصف نقل للقضاء على تراكمات القمامة بعدد من شوارع المدينة والقرى التابعة، علاوة على جمع المخلفات المنزلية، التي بلغت 100 طن قمامة، حيث تم التخلص الآمن من تلك المخلفات بتوريدها لمصنع إعادة تدوير القمامة بسمسطا، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والمظهر الحضاري للمدينة والقرى.