الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الجيل: مبادرة "600 ألف باب رزق" تساهم في القضاء علي البطالة

ناجى الشهابى
ناجى الشهابى

قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، عضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر إن المبادرة 600 ألف باب رزق التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى نتيجة البروتوكول الذى وقعته منظمتين من كبريات منظمات التحالف هى فكرة خارج الصندوق ولم تجرى عليه أعمال منظمات المجتمع المدني الخيرية من قبل الذين درجوا على تقديم مساعدات عينية أو نقدية لمعاونة الأسر الاكثر إحتياجا على الحياة الكريمة.

وأكد رئيس حزب الجيل أن هذه المبادرة هى تطوير للحكمة القديمة لا تعطيني سمكة ولكن علمنى كيف أصطاد وتحويله من مجرد متلقى للمساعدة ومنتظرها بكل آثارها النفسية عليه وعلى أبنائه إلى عامل ومنتج ومتلقى أجر نتيجة المجهود الذى يبذله فى عمله الجديد الذى وفرته مبادرة 600 ألف فرصة رزق ..والمبادرة ببساطة تعنى تحويل المجتمع المصرى من الأولى بالرعاية إلى مجتمع من المنتجين الذى يضيفون قيمة جديدة على مجتمعهم وبالتالى على المجتمع المصرى ككل 

ودعا المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية التحالف الوطني لدعم العمل الأهلى التنموى إلى تعميم هذه الفكرة العبقرية ونشر البرتوكول الذى وقعته مؤسسة حياة كريمة وجمعية الاورمان ليتم توقيعه مثله بين باقى مؤسسات التحالف لافتاً إلى مثل هذه الأفكار تدفع البلاد إلى الأمام وتمكن الأسر الاكثر إحتياجا تعيش من كد وعمل عائلها وتصبح هى اليد العليا .

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي مبادرة 600 ألف باب رزق للفئات الأكثر احتياجًا داخل المحافظات المختلفة، وذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين كلاً من مؤسسة حياة كريمة، و جمعية الأورمان، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي في المؤتمر الأول للتحالف الوطني بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية .

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الحياة الكريمة المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر القضاء على البطالة جمعية الأورمان رئيس حزب الجيل عضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر مبادرة 600 ألف باب رزق

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