الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بيساعد والده.. "واحد من الناس" يمنح زياد 7 آلاف جنيه

واحد من الناس
"واحد من الناس"

حرص الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، على تقديم المساعدة لطفل صغير لم يتجاوز عمره 12 عاما "زياد"، وذلك أثناء جولاته اليومية بسيارة المفاجآت بمدن ومحافظات مصر.

مساعدة المحتاجين

وقال الطفل زياد، إنه يساعد والده يومياً في جمع القمامة، مشيراً إلى أنه يعمل من أجل الإنفاق على أسرته بالرغم من استمراره في التعليم، فيخصص وقته بين العمل مع والده بالنهار والمذاكرة أثناء الليل.

وحرصت أسرة البرنامج على تشجيع وتقديم الشكر لهذا الطفل الصغير الذي تحمل المسؤولية مبكراً لمساعدة أبيه في الإنفاق على أسرته، ولهذا تم منحه مبلغ مالي قيمته 7آلاف جنية.

سيارة الأحلام 

ويجوب فريق العمل بالبرنامج "واحد من الناس"  في شوارع ومحافظات مصر يومياً على مدار 30 يوماً من أيام رمضان، لتقديم الدعم المالي والنفسي للمواطنين الغير قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية".

عمرو الليثي واحد من الناس القاهرة والناس الطفل زياد سيارة الأحلام

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