دياب.. «الشرير أبو دم خفيف»

عرفه الجمهور مطربًا عبر عدد من الأغنيات «المفرقعة»، ولكن لم يكن أحد يعلم أنه يستطيع فى ٨ سنوات فقط أن يصبح ممثلًا بارعًا، وواحدًا من أهم الممثلين على الساحة المصرية، بعد أن قدم أدوارًا مختلفة، وتحول من مطرب أغنية «العو» إلى الممثل صاحب الأداء المبهر و«شرير التمثيل أبو دم خفيف»، الذى ينتظر منه الجمهور الكثير خلال الفترة المقبلة.

«دياب» بدأ مشواره الفنى فى ٢٠١٥، من خلال مسلسل «ساحرة الجنوب» مقدمًا دورًا متميزًا، وتحدث عن بدايته قائلًا إنه كان يخشى دخول عالم التمثيل، لذا رفض جميع الأعمال المقدمة إليه على مدار ثلاث سنوات، حتى عرض عليه «ساحرة الجنوب»، الذى لقى خلاله دعمًا وتشجيعًا كبيرًا من صناع العمل، وإشادة من الجمهور بأدائه وتمثيله.

وبعد ذلك، انطلق «دياب»، الذى ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد «السرب»، مقدمًا عددًا من الأعمال المهمة التى وصلت إلى ٢٣ عملًا، ومن بين الأعمال المهمة التى علقت مع الجمهور دور أمين الشرطة فى مسلسل «كلبش»، مع النجم أمير كرارة، ودوره فى مسلسل «البرنس» مع محمد رمضان، وأيضًا أدواره فى مسلسلات «الاختيار» و«ليالينا» و«أبوجبل» وغيرها.

وفى مسلسل «تحت الوصاية»، من بطولة النجمة منى زكى، وهو التحفة الدرامية المعروضة ضمن الموسم الدرامى الحالى، والمكون من ١٥ حلقة، يقدم «دياب» دور الشرير من خلال شخصية «صالح عطية»، شقيق زوج البطلة الراحل، والذى يطمع فى أموال أبناء أخيه اليتامى، ويسبب لأرملته الكثير من المشكلات. حالة الكر والفر بين «دياب» ومنى زكى فى المسلسل نُفذت بمستوى متميز أحبه الجمهور، خاصة فى ظل ما حملته شخصية الشرير من لمحة كوميدية. ورغم نجاحاته الكبيرة، يرى «دياب» أنه لا يزال أمامه الكثير ليقدمه على الشاشة، ويقول دائمًا: «بحب النجاح التراكمى مش النجاح المفاجئ.. كل الخطوات اللى أنا باخدها ليها صدى عند الناس.. ودا كرم من عند ربنا، والواحد بيحاول يعمل المجهود اللى عليه عشان ما أحسش إنى واخد حاجة مش حقى».