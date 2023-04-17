الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دياب.. «الشرير أبو دم خفيف»

دياب
دياب

عرفه الجمهور مطربًا عبر عدد من الأغنيات «المفرقعة»، ولكن لم يكن أحد يعلم أنه يستطيع فى ٨ سنوات فقط أن يصبح ممثلًا بارعًا، وواحدًا من أهم الممثلين على الساحة المصرية، بعد أن قدم أدوارًا مختلفة، وتحول من مطرب أغنية «العو» إلى الممثل صاحب الأداء المبهر و«شرير التمثيل أبو دم خفيف»، الذى ينتظر منه الجمهور الكثير خلال الفترة المقبلة.

«دياب» بدأ مشواره الفنى فى ٢٠١٥، من خلال مسلسل «ساحرة الجنوب» مقدمًا دورًا متميزًا، وتحدث عن بدايته قائلًا إنه كان يخشى دخول عالم التمثيل، لذا رفض جميع الأعمال المقدمة إليه على مدار ثلاث سنوات، حتى عرض عليه «ساحرة الجنوب»، الذى لقى خلاله دعمًا وتشجيعًا كبيرًا من صناع العمل، وإشادة من الجمهور بأدائه وتمثيله.

وبعد ذلك، انطلق «دياب»، الذى ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد «السرب»، مقدمًا عددًا من الأعمال المهمة التى وصلت إلى ٢٣ عملًا، ومن بين الأعمال المهمة التى علقت مع الجمهور دور أمين الشرطة فى مسلسل «كلبش»، مع النجم أمير كرارة، ودوره فى مسلسل «البرنس» مع محمد رمضان، وأيضًا أدواره فى مسلسلات «الاختيار» و«ليالينا» و«أبوجبل» وغيرها.

وفى مسلسل «تحت الوصاية»، من بطولة النجمة منى زكى، وهو التحفة الدرامية المعروضة ضمن الموسم الدرامى الحالى، والمكون من ١٥ حلقة، يقدم «دياب» دور الشرير من خلال شخصية «صالح عطية»، شقيق زوج البطلة الراحل، والذى يطمع فى أموال أبناء أخيه اليتامى، ويسبب لأرملته الكثير من المشكلات. حالة الكر والفر بين «دياب» ومنى زكى فى المسلسل نُفذت بمستوى متميز أحبه الجمهور، خاصة فى ظل ما حملته شخصية الشرير من لمحة كوميدية. ورغم نجاحاته الكبيرة، يرى «دياب» أنه لا يزال أمامه الكثير ليقدمه على الشاشة، ويقول دائمًا: «بحب النجاح التراكمى مش النجاح المفاجئ.. كل الخطوات اللى أنا باخدها ليها صدى عند الناس.. ودا كرم من عند ربنا، والواحد بيحاول يعمل المجهود اللى عليه عشان ما أحسش إنى واخد حاجة مش حقى».

الأكثر قراءة

«عطر امرأة».. أن ترفض فيلمًا فيأتيك بالأوسكار

بالأسماء.. إخلاء سبيل 41 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا

جامعة القاهرة تثمن مساعي السيسي في إنشاء المعهد الجديد للأورام

تحرير ٨مخالفات تموينية متنوعة خلال حملة رقابية بمطاى بالمنيا

جولة مفاجئة لمحافظ أسوان على أحد المولات المخالفة

أسرار المنشاوى.. أسرة «القارئ الباكى» تتحدث: نجا من الاغتيال بعناية إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

«جميلة».. دراما اجتماعية تكشف «عورات الأثرياء»

عبدالوهاب داود

«عطر امرأة».. أن ترفض فيلمًا فيأتيك بالأوسكار

وائل لطفي

الإمام الشافعى

ماجد حبته

استراتيجية التنمية الصناعية

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟