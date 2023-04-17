الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان ينتظر عرض «هارلى» ويكمل «ع الزيرو» بعد العيد

هارلى
هارلى

يعيش الفنان محمد رمضان حاليًا فى أفضل فترات مشواره الفنى بعد النجاح الكبير لمسلسله الرمضانى «جعفر العمدة»، الذى يحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور.

وفى عيد الفطر المبارك، فإن جمهور «رمضان» على موعد مع فيلمه السينمائى الجديد «هارلى»، الذى يعود به إلى السينما بعد سنوات من الغياب، ويشاركه البطولة الفنانة مى عمر وعدد كبير من النجوم.

ويستأنف «رمضان» تصوير فيلمه الآخر «ع الزيرو»، مع شركة العدل جروب، بمشاركة الفنانة نيللى كريمى، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

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