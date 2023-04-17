الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مرور الجيزة: انتهاء الغلق الكلي لتوسعة مطلع كوبري 15 مايو غدًا

مرور الجيزة
مرور الجيزة

تنتهي غدا الثلاثاء، أعمال توسعة كوبرى 15 مايو واستحداث مطالع ومنازل له بميدان سفنكس.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات  اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير الحركة تزامناً مع استكمال الأعمال الخاصة بكوبري 15 مايو.

وفرضت أعمال التوسعة غلقًا كاملًا لمطلع كوبرى 15 مايو لـ 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة 12 صباح 21 يناير وحتى صباح الثلاثاء 18 أبريل المقبل على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

ويستلزم الأمر إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية وترغب فى الصعود أعلى كوبرى 15 مايو إتجاه مناطق (الزمالك - وسط القاهرة) تقوم بإستكمال السير بإتجاه شارع أحمد عرابى ، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران المستحدثة الكائنة أسفل كوبرى 15 مايو المستحدث المؤدى إلى شارع أحمد عرابى ، والعودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابى إتجاه ميدان سفنكس والصعود أعلى كوبرى 15 مايو عن طريق المطلع المستحدث والمؤدى إلى مناطق (الزمالك - وسط القاهرة).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور الجيزة مرور الجيزة كوبري 15 مايو ميدان سفنكس

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