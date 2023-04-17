لازم الإمام مالك لسنوات.. معلومات عن عبد الله بن وهب الذي ذكره الشافعي

قال الإمام الشافعي خلال مسلسل رسالة الإمام:"مصر مليئة بالعلماء وعلومهم كعبد الله بن وهب"، شيخ أهل مصر الذي نفع بعلمه ملايين من الناس وتتلمذ على يد كبار علماء الدين مثل الإمام مالك، حيث ترك كتبا وأثرا علميا دينيا، ظلت الأجيال تتوارثه حتى بعد رحيله بآلاف السنين، وفور ذكر اسمه في مسلسل رسالة الإمام، سرعان ما ازدادت عمليات البحث عنه لمعرفة أهم المعلومات عن عبد الله بن وهب.

معلومات عن عبد الله بن وهب الذي ذكره الشافعي

- عبد الله بن وهب هو ابن الإمام مسلم.

- ولد عبد الله بن وهب في الفسطاط عام 125 هجريا.

- طلب عبد الله بن وهب العلم وعمره 17 سنة.

- كانت لـ عبد الله بن وهب كتبا مثل «الجامع - البيعة - المناسك - المغازي - الردة - تفسير غريب الموطأ ».

- أبرز من روى عن ابن جريج، ويونس بن يزيد، وحنظلة بن أبي سفيان، وحيي بن عبد الله المعافري، وحيوة بن شريح، وعمرو بن الحارث، وأسامة بن زيد الليثي، وعمر بن محمد العمري، وعبد الحميد بن جعفر، وموسى بن علي بن رباح، وعبد الله بن عامر الأسلمي، وأبي صخر حميد بن زياد، وموسى بن أيوب الغافقي، وأفلح بن حميد، وعبد الله بن زياد بن سمعان، ومالك، والليثي، وابن لهيعة، وحرملة بن عمران، وسلمة بن وردان المدني، والضحاك بن عثمان، وعبد الله بن عياش القتباني، وعبد الرحمن بن زياد الإفريقي وخلق كثير.

- لازم عبد الله بن وهب الإمام مالك لسنوات طويلة، والتقى صغار التابعين.

وحظى مسلسل رسالة الإمام بمتابعة كبيرة من قِبل المشاهدين خلال دراما رمضان، ونال إشادات كثيرة خاصة وأنه يناقش سيرة الإمام الشافعي الذي يعد محبوبا لدى المصريين كافة.