الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استغفار وصلاة وتوبة.. نصائح ذهبية من "الإفتاء" لإحياء ليلة 27 رمضان

دار الإفتاء
دار الإفتاء

يحرص المسلمون منذ مئات السنين أن تكون ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان ذات أهمية خاصة، فهي ليلة وترية يُحتمل أن تكون ليلة القدر، لذا يكثر المسلم من العبادات وممارسة الشعائر وترديد الأدعية، رغبة في أن ينال ثواب هذه الليلة العظمية التي تأتي يوم كل عام، والتي قال عنها الله: "ليلة القدر خير من ألف شهر". 

وحث الرسول (ص) على استغلال ليلة القدر جيدًا، حيث ورد عن السيدة عائشة رضى الله عنها قولها:"قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟"، قَالَ: "قُولِى: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى".

أما دار الإفتاء المصرية أوضحت أن إحياء ليلة القدر لها بعض النصائح نرصدها كالتالي:

يجب أخذ قسطًا من الراحة بعد الظهر لتنشط ليلًا.

يجب ألا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة.

يجب الإكثار من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

يجب أن تحرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.

يجب أن تقبل على الله بكل جوارحك، حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله.

يجب أن تبتعد عن المشاحة واعف عن كل من أخطأ في حقك.

يجب أن تعزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة.

يجب أن تخلص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله.

يجب أن تكون على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك.

يجب الإلحاح والإصرار على الدعاء، فإن الله يحب العبد الملح بالدعاء.

استغفر الله من كل ذنب ارتكبته، واسأله أن يعفو عنك.

أكثر من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه.

أكثر من دعاء النبي:"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا"

الإكثار من طلب العتق من النار.

الدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال.

الدعاء بقول: "رب هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين".

الدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال.

◘ اقرأ ما تيسر من القرآن.

أكثر من الدعاء حال سجودك، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

أطل السجود وتضرعك لربك.

الإفتاء المصرية الاستغفار الأدعية ار الإفتاء المصرية إحياء ليلة القدر

الأكثر قراءة

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 26.. "وصيفة" تشك في "سيف" بسبب طريقة تقليب الشاي

محمد الباز يكتب: إمام التفكير.. نصر أبوزيد يرد على دعوى التفريق: لست كافرًا

"شارموفرز وبيري" يطرحون الأغنية الدعائية لفيلم «رمسيس باريس» (فيديو)

لازم الإمام مالك لسنوات.. معلومات عن عبد الله بن وهب الذي ذكره الشافعي

فرح حامد وصافية في أحداث الحلقة الـ27 من مسلسل سره الباتع

أسرار المنشاوى.. أسرة «القارئ الباكى» تتحدث: نجا من الاغتيال بعناية إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

«جميلة».. دراما اجتماعية تكشف «عورات الأثرياء»

عبدالوهاب داود

«عطر امرأة».. أن ترفض فيلمًا فيأتيك بالأوسكار

وائل لطفي

الإمام الشافعى

ماجد حبته

استراتيجية التنمية الصناعية

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟