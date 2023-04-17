تحرير ٨مخالفات تموينية متنوعة خلال حملة رقابية بمطاى بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة تموين المركز والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحال التجاريه و المخابز و الجزارين ومحطات المواد البترولية بالمركز والقرى لضبط الأسعار ومتابعه توفير المواد الغذائيه أسفرت عن ضبط وتحرير 8 مخالفات تموينية متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالتعاون مع إدارة تموين المركز برئاسة عبدالحكيم محمد مدير الادارة والهام احمدمديرة ادارة الرقابه التموينيه بمطاي ومباحث تموين شمال و غزال عيد مفتش اغذية بالقيام وبحضور على الكيال و فضل الجبالى نائبا المركز نظمت حملات تموينيه على الأسواق والمحال التجاريه و المخابز و الجزارين ومحطات المواد البترولية بالمركز والقرى لضبط الأسعار ومتابعه توفير المواد الغذائية.

وأوضح رئيس المركز أن حمله اليوم استهدفت بندر مطاي وقري مطاى التابعه للمركزو أسفرت عن تحرير ٨محاضر تموينيه متنوع جاءت علي النحو التالي :عدد ٥ محاضر شهاده صحية ومحضر ضبط ٤٤٠ كيس ملح طعام بدون فواتير كما تم ضبط طلمبه مواد بترولية بدون ترخيص ومصادرة ٢٠٠لتر سولار وعدد كرتونه اسماك مملحه بون فواتير وتم سحب ٥عينات اسماك مملحه وتم تحريز المضبوطات وإبلاغ النيابه بالمحاضر لتتولي التحقيق.

وأكد رئيس مركز ومدينه مطاى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتعليمات الدكتور محمد أبو زيد د نائب المحافظ بمتابعه الحاله التموينيه وتحقيق شكاوي المواطنين،مشيرا إلي أن الوحده المحليه لمجلس مدينه مطاي مستمره في ملاحقه المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحه المواطنين بالمركز موضحا أن هذه الحملات تأتي بالتعاون مع الجهات المعنية مثل التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري.

مخالفات تموينية

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