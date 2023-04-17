"شباب ورياضة بورسعيد" تطلق مبادرة "يوم الخير " تحت شعار يلا نعيد

نظمت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد إدارة الشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة لاندية الفتاة وبالتعاون مع إدارة التطوع معرض "الخير في شهر الخير "تحت شعار يلا نعيد وذلك اليوم الاثنين بمركز شباب الشهيد محمد ضياء الدين بالقرية رقم ( 7 ) بمنطقة سهل الطينة - شرق بورسعيد وهي من القري الأكثر احتياجا بسهل الطين بقرى بورسعيد



تضمن المعرض الملابس التي تم تجميعها لتوزيعها علي الاسر الاكثر احتياجاََ من أهالي القرى بمركز شباب الشهيد محمد ضياء الدين بسهل الطين حيث بلغ عدد المستفيدين 360 مستفيد وتم توزيع 750 قطعة من الملابس المتنوعة.

وذلك لتخفيف اعباء الحياة عن كاهل الأسر وتوفير المستلزمات الضرورية لهم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عبد الفتاح حافظ مدير عام المديرية، و نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنميه الشباب، والأستاذة عائشة الغزاوى مدير الإدارة وفريق العمل بالإدارة.

وفي سياق متصل شهد مركز شباب بورفؤاد، امس الاحد، فاعليات ختام الدورة الرمضانية في خماسيات كرة القدم، بالتعاون مع نادي هواة الصيد، ونقابة المهن الرياضية ببورسعيد

حيث واجه فريق احباء رزق النجار ، فريق احباء عبد الله الشامي وأسفر اللقاء عن فوز احباء رزق النجار بهدف مقابل لاشئ للفريق الآخر وبهذا الفوز يحصل فريق احباء رزق الله علي المركز الاول وكأس البطولة.

وفي سياق متصل حصل فريق احباء عبد الله على المركز الثاني، بينما فاز بالمركز الثالث فريق شركة التقوى بعد فوزه على فريق نادي هواة الصيد.

شهد حفل ختام الدورة الرمضانية الاستاذ عبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والذي قام بتسليم الكؤوس الى الفرق الفائزة، و احمد الفحلة، رئيس مجلس ادارة مركز شباب بورفؤاد، ومحمد تايب، مدير المركز، والاستاذ عماد الزيني، رئيس مجلس ادارة نادي هواة الصيد، والاستاذ محمد توما، رئيس نقابة المهن الرياضية

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

جانب من الحدث

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