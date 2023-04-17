الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس: أبناء الكنيسة الأرثوذكسية فى السودان بخير

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في السودان وجميع أبنائها بخير ولا يوجد أى مشكلة لأبناء الكنيسة هناك.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني، إن الأمور بخير للجميع، وذلك ردًا على سؤال حول أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في السودان، وهل هناك أى مشكلات أم أن الأمور مستقرة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ترأس صلوات قداس عيد القيامة المجيد، مساء السبت، من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث أكد في عظته إننا نصلي من أجل كل أحد، ومن أجل النزاعات والصراعات والحروب الموجودة في مواضع كثيرة، ونشكر الله على السلام الذي في بلادنا، ونصلي من أجل كل إنسان يحتاج إلى الصلاة إن كان في ضيقة أو مشكلة، وأننا نصلي من أجل البلاد التي تعرضت لزلازل وأزمات وكوارث، ومن أجل الإنسانية كلها.

واختتم قداسته حديثه بدعوة للجميع للتحلي بالعين الإيجابية لكي نستطيع أن نعمل معًا ونبني مجتمعنا ووطننا، ونفرح بعمل الله في بلادنا العزيزة مصر.

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