مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث بطريق الصعيد

شهد الطريق الصحراوي الشرقى، بالقرب من كارتة حلوان اتجاه الصعيد، انقلاب سيارة ميكروباص، ما تسبب في مصرع شخصان وإصابة 9 آخرون، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين ومصابين بالطريق الصحراوي بالقرب من كارتة حلوان اتجاه الصعيد وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص نتج عن الحادث وفاة شخصان وإصابة 9 آخرين وتم نقلهم الى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.