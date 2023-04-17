سعر الدولار اليوم الإثنين 17-4-2023 خلال التعاملات المسائية

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 17 أبريل 2023، أمام الجنيه المصري، استقرارًا خلال التعاملات المسائية، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر العملات في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023 نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار صرف العملات في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023، أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية في التعاملات المسائية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.85 جنيه للشراء.

-30.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.85 جنيه للشراء.

-30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

استقرت سعر الليرة اللبنانية اليوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023 خلال التعاملات المسائية، مقابل الدولار الأمريكي ليبلغ سعر الدولار اليوم في لبنان 15,141.92 ليرة لبنانية، وسجلت الليرة اللبنانية خلال الفترة الماضية تذبذب وعدم استقرار أمام الدولار.

سعر البيتكوين أمام الدولار

استقرت عملة البيتكوين اليوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023 في التعاملات المسائية، مقابل الدولار استقرارًا لتبلغ نحو 30,444.10 دولار، حيث شهدت خلال الفترة الماضية تذبذب وعدم استقرار في سعرها مقابل الدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم في سوريا

كما استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023 خلال التعاملات المسائية في سوق دمشق ليسجل نحو 7500 ليرة للشراء، و7575 ليرة للبيع، كما انخفض سعر الدولار في إدلب ليسجل نحو 7600 ليرة للشراء و7650 ليرة للبيع، وانخفض سعر الدولار في الحسكة ليبلغ نحو 7665 ليرة للشراء و7700 ليرة للبيع.